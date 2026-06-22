POL-PPRP: Reizgas an Schule versprüht

Lambsheim (ots) - Am Freitag (19.06.2026), gegen 23:10 Uhr, vernahm eine Zeugin in der Frankenthaler Straße in Lambsheim ein klirrendes Geräusch. Als sie aus ihrer Wohnung trat, bemerkte sie eine Brandstelle vor der Hauswand eines Nachbarhauses. Das Feuer wurde durch einsetzenden Regen unmittelbar gelöscht, sodass kein Schaden an der Hauswand entstand. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der ...

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