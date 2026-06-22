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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Reizgas an Schule versprüht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (22.06.2026), gegen 8 Uhr, versprühte ein 14-jähriger Schüler einer Schule in der Mühlaustraße Reizgas im Bereich einer Toilette und dem Schulhof. Vier Schüler und eine Lehrkraft verspürten in der Folge leichte Atemwegsreizungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der 14-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schulbetrieb war nicht beeinträchtigt. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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