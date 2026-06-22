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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Großübung der BG Klinik Ludwigshafen "Get Prepared" - Polizei übt Einsatz in komplexer Krisenanlage

Ludwigshafen (ots)

Am 20. Juni 2026 beteiligte sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 an der bislang größten Krisenübung der BG Klinik Ludwigshafen. Unter dem Motto "Get Prepared" wurden innerhalb von drei Stunden verschiedene parallel ablaufende Krisenszenarien bewältigt (https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/bg-klinik-ludwigshafen/aktuelles/detail/grossuebung-get-prepared-bg-klinik-ludwigshafen-uebt-grossschadenslage/ ).

Rund 20 Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 konnten sich an der Übung beteiligen und übernahmen im Rahmen der Übung zwei anspruchsvolle Szenarien: Die Bewältigung einer Amoklage sowie den Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Klinikgelände. Beide Lagen stellten hohe Anforderungen an Kommunikation, Führung und das koordinierte Zusammenwirken der eingesetzten Kräfte. Die Szenarien wurden realitätsnah durchgespielt und boten wertvolle Erkenntnisse für den Ernstfall.

Die Übung verdeutlichte einmal mehr, wie wichtig die Vernetzung zwischen Polizei und anderen Behörden sowie Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ist. Geübte Handlungsabläufe, gute Kommunikationswege und eine routinierte Zusammenarbeit sind essentiell für ein professionelles Handeln im Ernstfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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