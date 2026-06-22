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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger erbeuten Schmuck

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.06.2026, gegen 10:00 Uhr, wurde eine Seniorin Opfer eines Betrugs. Zunächst erhielt sie einen Anruf eines angeblichen Sicherheitsmitarbeiters, der vorgab, sie habe Falschgeld im Haus. Kurz darauf meldete sich eine Frau, die sich als Kriminalbeamtin der Polizeiinspektion Speyer ausgab. Unter einem Vorwand veranlasste die Anruferin die Seniorin, zwei unbekannten Männern Zutritt zu ihrem Wohnanwesen im Bereich des Bussardwegs zu gewähren. Die Täter entwendeten dort Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Morgen des 19.06.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bussardwegs beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide ca. 28-35 Jahre alt, ca. 1,80m groß, helles T-Shirt, dunkle Hose, dunkle kurze Haare, eine Person trug eine Kappe und eine Brille.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

   Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am 
Telefon zu schützen:
   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache:  
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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