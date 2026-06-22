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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am Freitag (19.06.2026), gegen 23:10 Uhr, vernahm eine Zeugin in der Frankenthaler Straße in Lambsheim ein klirrendes Geräusch. Als sie aus ihrer Wohnung trat, bemerkte sie eine Brandstelle vor der Hauswand eines Nachbarhauses. Das Feuer wurde durch einsetzenden Regen unmittelbar gelöscht, sodass kein Schaden an der Hauswand entstand. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurde.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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