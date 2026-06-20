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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Lambsheim (ots)

Am 20.06.2026 kam es im Bereich Lambsheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte im Kreisverkehr zwischen der Kreisstraße 2 und der Landesstraße 522 mit einem Kraftrad, dessen 68-jähriger Fahrer und seine 63-jährige Sozia zu Boden stürzten. Sowohl der Kraftradfahrer als auch seine Sozia kamen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus, wo der Fahrer seinen Verletzungen erlag. Die Sozia erlitt leichte Verletzungen. Am beteiligten Pkw sowie dem Kraftrad entstanden Sachschäden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 2, von Gerolsheim kommend, gesperrt werden. Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber, Rettungsdienste sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Philipp Herrmann
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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