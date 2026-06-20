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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand Hochhaus

Ludwigshafen, südl. Innenstadt (ots)

In einem Hochhaus im Stadtzentrum von Ludwigshafen kam es am späten Freitagabend (19.06.26, 23:42 Uhr)zu einem Mülleimerbrand im Keller. Bedingt durch die Müllabwurfschächte bereitete sich die Rauchentwicklung über nahezu alle Stockwerke aus. Aus diesem Grund mussten circa 70 betroffene Personen kurzzeitig die Wohnungen verlassen. Sie wurden durch die Feuerwehr im Parkhaus betreut. Nachdem das Gebäude belüftet war konnten die Anwohner wieder zurückkehren. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandentstehung ist bislang unklar; Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln konnten vor Ort nicht gewonnen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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