PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe erbeuten Goldketten - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag (16.06.2026), gegen 18:30 Uhr, wurde eine Seniorin im Hermann-Löns-Weg in Limburgerhof durch eine Frau angesprochen, die aus einem dunklen Kombi ausstieg und sich nach dem Weg zu einem Krankenhaus erkundigte. Am Ende des Gesprächs umarmte die Frau die Seniorin und hielt ihr eine Kette an den Hals und einen Ring an den Finger. Der Fahrer des Kombis steckte der Seniorin zudem einen Geldschein aus dem Auto heraus zu. Im Anschluss stieg die Frau wieder in das Auto und beide fuhren in unbekannte Richtung davon. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass ihr zwei Goldketten entwendet wurden, die sie um den Hals trug.

Die Geschädigte beschrieb die Frau als circa 60 Jahre alt, kräftig, mit dunklem Teint, schwarzen Haare und ungepflegtem Äußeren. Sie sprach nur gebrochen Deutsch.

Der Fahrer des dunklen Kombis, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, wurde als ebenfalls circa 60 Jahre und korpulent beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Derzeit kommt es vermehrt zu Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen, sie nach dem Weg fragen und anschließend unter dem Vorwand, ihnen etwas schenken oder sich bedanken zu wollen, Körperkontakt suchen. Dabei entwenden sie unbemerkt Halsketten oder tauschen sie gegen wertlosen Schmuck aus. Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen, nehmen Sie keine Geschenke an und lassen Sie sich keinen Schmuck anlegen. Melden Sie verdächtige Situationen sofort der Polizei.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6285744

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:18

    POL-PPRP: Mann mit Axt gemeldet

    Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Morgen (18.06.2026) wurde der Polizei gegen 7:20 Uhr (vor Beginn des Schulbetriebes) ein Mann gemeldet, der mit einer Axt über ein Schulgelände in der Nietzschestraße lief. Starke Polizeikräfte sicherten den Bereich um die Schulen herum umgehend. Der 55-jährige Mann hatte das Schulgelände zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen, konnte jedoch kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und die Axt gesichert werden. Nach ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 16:24

    POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Hinweis zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 16.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6296089 Am Dienstag (16.06.2026), gegen 9:30 Uhr, gefährdete ein 34-Jähriger mit einem schwarzen Opel Astra und Ludwigshafener Kennzeichen auf der B10 bei Karlsruhe mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise. ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:55

    POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall - weitere Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6293702 Die Polizei Landau bittet um Hinweise zu dem schweren Verkehrsunfall vom Samstagabend (13.06.2026). Vorrangig wird die Fahrerin oder der Fahrer eines dunklen Mercedes gesucht, der unmittelbar hinter dem verunfallten VW Golf des 34-Jährigen fuhr. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren