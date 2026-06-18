Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann mit Axt gemeldet

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Morgen (18.06.2026) wurde der Polizei gegen 7:20 Uhr (vor Beginn des Schulbetriebes) ein Mann gemeldet, der mit einer Axt über ein Schulgelände in der Nietzschestraße lief. Starke Polizeikräfte sicherten den Bereich um die Schulen herum umgehend. Der 55-jährige Mann hatte das Schulgelände zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen, konnte jedoch kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und die Axt gesichert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde durch den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder die Bevölkerung. Der Schulbetrieb konnte regulär aufgenommen werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine geplante Straftat oder strafbares Handeln vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell