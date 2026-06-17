Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Hinweis zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 16.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6296089

Am Dienstag (16.06.2026), gegen 9:30 Uhr, gefährdete ein 34-Jähriger mit einem schwarzen Opel Astra und Ludwigshafener Kennzeichen auf der B10 bei Karlsruhe mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise. Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus Rheinland-Pfalz kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe sucht nun Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben oder durch seine Fahrweise geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 zu melden.

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