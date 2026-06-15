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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall - weitere Zeugen gesucht

Landau (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6293702

Die Polizei Landau bittet um Hinweise zu dem schweren Verkehrsunfall vom Samstagabend (13.06.2026). Vorrangig wird die Fahrerin oder der Fahrer eines dunklen Mercedes gesucht, der unmittelbar hinter dem verunfallten VW Golf des 34-Jährigen fuhr. Diese Person wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Landau zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfalls, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimm die Polizei Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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