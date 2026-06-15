Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer flieht unter Drogeneinfluss und mit gestohlenem Motorrad

Landau in der Pfalz (ots)

Am Sonntag (14.06.2026), gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei Landau ein Motorraddiebstahl gemeldet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte im Bereich des Westrings wenig später ein 39-Jähriger auf dem gestohlenen Motorrad fahrend festgestellt werden. Der Mann ignorierte die Anhaltesignale der Polizeikräfte und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über Godramstein und die B10 bis zur B48. Dort versuchte der Mann über eine Böschung zu flüchten und stürzte. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er schließlich eingeholt und fixiert werden. Der 39-Jährige, der nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Motorrad wurde sichergestellt.

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