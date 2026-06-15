Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Zwischen Donnerstag (11.06.2026), 21 Uhr, und Freitag (12.06.2026), 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrichstraße (Höhe Mozartstraße) ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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