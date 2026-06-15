POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Altrip (ots)
Zwischen Donnerstag (11.06.2026), 21 Uhr, und Freitag (12.06.2026), 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrichstraße (Höhe Mozartstraße) ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Bastian Hübner
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