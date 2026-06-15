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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gaskocher führt zu Explosion

Kandel (ots)

In einem Hinterhof in der Hauptstraße kam es am Freitagnachmittag (12.06.2026,15:15 Uhr) zu einer Gasexplosion. Eine 43-Jährige hatte zuvor im Außenbereich ein Gaskochfeld betrieben. Eine 44-jährige Frau sowie ihr 11-jähriger Sohn, welche sich zu der Zeit in einem benachbarten Geschäft aufhielten, wurden durch die Explosion leicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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