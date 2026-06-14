Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub beim gemeinsamen Spaziergang

Römerberg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:10 Uhr gingen ein 33-Jähriger und eine 22-Jährige gemeinsam in der Viehtriftstraße Spazieren und gerieten in Streit. Der Mann versuchte daraufhin der Frau die Handtasche zu entreißen. Es kam zum Gerangel um die Tasche, in dessen Verlauf der 33-Jährige die Frau trat, schubste und drohte sie abzustechen. Letztlich konnte der Täter mit der Tasche flüchten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde er in einem Gebüsch festgestellt und festgenommen.

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