Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Landau (ots)

Am Samstagabend um 18:47 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Landau mit seinem PKW die B38 von Landau kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Landau-Süd. In einer Linkskurve kam der VW Golf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 46-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

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