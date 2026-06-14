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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Landau (ots)

Am Samstagabend um 18:47 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Landau mit seinem PKW die B38 von Landau kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Landau-Süd. In einer Linkskurve kam der VW Golf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 46-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Philipp Herrmann
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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