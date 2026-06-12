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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei lädt zum Austausch bei der Aktionswoche "Speyer sagt NEIN! zu Gewalt gegen Frauen und Kinder"

Speyer (ots)

Vom 13. bis 20. Juni 2026 findet in Speyer erneut die Aktionswoche "Speyer sagt NEIN! zu Gewalt gegen Frauen und Kinder" statt. Mit Vorträgen, Workshops, Präventionsangeboten und öffentlichen Aktionen sind verschiedene Organisationen und Mitwirkende rund um Speyer vor Ort.

Auch die Präventionsexpertinnen und Präventionsexperten der Polizei werden sich im Rahmen der Aktionswoche beteiligen und am Samstag (13.06.2026) 10-14 Uhr, mit einem Informationsstand auf dem Geschirrplätzel in der Maximilianstraße vertreten sein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen, sich über Gewalt gegen Frauen und Kinder zu informieren und mehr über bestehende Hilfs- und Unterstützungsangebote zu erfahren. Wir möchten Menschen für das Thema sensibilisieren und Betroffenen sowie ihrem Umfeld zu Anlaufstellen und Hilfsangebote beraten. Sie können nicht persönlich vor Ort kommen und haben Fragen zu Präventionsthemen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen und Veranstaltungshinweise der Polizei aus der Vorder- und Südpfalz. Das vollständige Programm der Aktionswoche ist online unter www.speyer.de/antigewaltwoche abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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