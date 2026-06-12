POL-PPRP: Aktuell Störung der Telefonanlagen der Polizei in Ludwigshafen

Landau (ots) - In der Nacht von Mittwoch (10.06.2026) auf Donnerstag (11.06.2026) wurde ein Senior in der Eichbornstraße Opfer eines Betrugs durch einen vermeintlichen Polizeikommissar. Gegen 23 Uhr erhielt er einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Kommissar aus und erklärte, in der Nachbarschaft seien Einbrüche verübt worden. Zwei der ...

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