PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktuell Störung der Telefonanlagen der Polizei in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Zurzeit kommt es zu Störungen der Telefonanlagen der Polizei im Stadtgebiet Ludwigshafen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Anschlüsse der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim betroffen. Der Notruf ist weiterhin jederzeit erreichbar - aber bitte nur im Notfall zu verwenden. Wir bitten um Verständnis und möchten uns für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 16:42

    POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter erbeutet Wertsachen - Polizei sucht Zeugen

    Landau (ots) - In der Nacht von Mittwoch (10.06.2026) auf Donnerstag (11.06.2026) wurde ein Senior in der Eichbornstraße Opfer eines Betrugs durch einen vermeintlichen Polizeikommissar. Gegen 23 Uhr erhielt er einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Kommissar aus und erklärte, in der Nachbarschaft seien Einbrüche verübt worden. Zwei der ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 11:47

    POL-PPRP: Toter Mann aufgefunden - Weiterhin Zeugen gesucht

    Hettenleidelheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zu unserer Meldung vom 05.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6288850 Nachdem am 19.05.2026 ein toter Mann bei den Erdbeerfeldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz aufgefunden wurde, haben die Kriminalpolizei Neustadt und die Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 10:50

    POL-PPRP: Start der Fußball-WM 2026 - Hinweise der Polizei

    Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) - Heute Abend (11.06.2026), um 21 Uhr, beginnt mit dem Eröffnungsspiel die 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz keine Großveranstaltungen anlässlich der WM stattfinden, wollen wir mit Ihnen eine friedliche und sichere Weltmeisterschaft erleben. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise Ihrer Polizei: Public-Viewing Wie bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren