POL-PPRP: Aktuell Störung der Telefonanlagen der Polizei in Ludwigshafen
Ludwigshafen (ots)
Zurzeit kommt es zu Störungen der Telefonanlagen der Polizei im Stadtgebiet Ludwigshafen. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Anschlüsse der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim betroffen. Der Notruf ist weiterhin jederzeit erreichbar - aber bitte nur im Notfall zu verwenden. Wir bitten um Verständnis und möchten uns für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen.
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Bastian Hübner
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