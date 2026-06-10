Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (09.06.2026) gerieten gegen 13:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Glasfasertrommeln und ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Altenbacher Straße in Brand. Dabei wurde keine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Geländes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer: 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de">kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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