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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktueller Brand eines Heu-/Strohballenlagers

Dudenhofen (ots)

Derzeit (09.06.2026, seit ca. 13:20 Uhr) kommt es Am Gewerbering in Dudenhofen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund des Einsatzes ist der Brand eines Heu-/Strohballenlagers. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen wurden die K27 zwischen Römerberg und Dudenhofen sowie die L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen gesperrt. Hierdurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Sperrungen werden voraussichtlich bis mindestens 18 Uhr andauern. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand eine Person leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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