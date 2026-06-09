Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht nach Polizeiflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (08.06.2026) wollten zivile Polizeikräfte gegen 13:30 Uhr in der Rheinuferstraße einen weißen VW Golf mit Heidelberger Kennzeichen einer Fahrzeugkontrolle unterziehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin entgingen jedoch der Kontrolle indem sie über die Rheinallee bis zur Gneisenaustraße flüchteten. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Roonstaße durch die Beamten sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer und der Beifahrerin dauern an.

Zeugen, die die Fahrt beobachtetet haben, oder Personen, die durch das Fluchtfahrzeug möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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