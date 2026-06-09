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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz der ROADPOL-Kontrolltage "2 Wheelers"

Präsidialbereich (ots)

Zwischen dem 01.06.2025 und dem 07.06.2025 beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz an den ROADPOL-Kontrolltagen "2 Wheelers". Die ROADPOL-Aktionstage finden seit 2025 erstmals statt und bezogen neben Motorrädern auch Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter ein.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen.

Während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2025 leicht gestiegen ist (0,7%), sind die Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Fahrrad-/ Pedelecfahrenden (3,7%), motorisierten Zweiradfahrenden (2,8%) und Elektrokleinstfahrzeugen (87,9%) deutlich stärker gestiegen. Insgesamt wurden 1.128 Fahrrad-/Pedelecfahrende, 384 motorisierte Zweiradfahrende sowie 186 Elektrokleinstfahrzeugfahrende verletzt, da-von 9 Personen tödlich (9 waren es ebenso im Vorjahr). Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 1.008 Fahrzeuge (186 motorisierte Zweiräder, 319 Fahrräder inkl. E-Bikes und Pedelecs, 503 Scooter) kontrolliert. Hierbei wurden 305 Verstöße festgestellt.

Die Kontrollen sind Teil der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion "2 Wheelers" des ROADPOL Netzwerks. "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" - das ist der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizeinetzwerk, welches das Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Dabei koordiniert es europaweit nationale Aktionen, die die Vorschriften im Verkehrssektor durchsetzen sollen. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast einer Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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