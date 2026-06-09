Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdächtiger Schriftzug auf Schultoilette

Neustadt a. d. Weinstraße (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz im Schulgebäude in der Karolinenstraße statt, nachdem die Schulleitung eines Neustadter Gymnasiums die Polizei über einen verdächtigen Schriftzug mit Drohung im Bereich der Schultoiletten informierte.

Die bisherigen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise, die auf eine tatsächliche Gefährdung hindeuten. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachenden dauern noch an. Die Schulleitung informierte die Elternschaft über die Schmierereien. Polizeikräfte befinden sich derzeit an der Schule um die Schulleitung zu beraten und gegebenenfalls bei weiteren Maßnahmen zu unterstützen.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohlüberlegte Umgang damit ist wichtig. Erste Maßnahme sollte es daher immer sein, die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Drohungen Straftaten darstellen können, die dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen.

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