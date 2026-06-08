POL-PPRP: Absturz eines Kleinflugzeuges - Vorläufige Obduktionsergebnisse
Limburgerhof (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Nachtrag zur Pressmeldung vom 17.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6276258
Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Limburgerhof wurden die Leichname der beiden verstorbenen Flugzeuginsassen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) obduziert.
Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion kann ein Polytrauma als todesursächlich angenommen werden. Hinweise auf Erkrankungen o.ä., welche zum Absturz des Flugzeuges geführt haben könnten, liegen nicht vor.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
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