Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 35-Jähriger

Altrip (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6288626

Die am 05.06.2026 als vermisst gemeldete 35-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

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