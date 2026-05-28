Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung - Kind in Freibad verstorben

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 26.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6282036

Der am 24.05.2026 verstorbene 4-Jährige wurde zur Klärung der Todesursache obduziert.

Die durchgeführte Obduktion ergab ein zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken, als Todesursache. Hinweise auf eine todesursächliche Erkrankung oder eine Einwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiterhin an.

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