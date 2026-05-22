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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6279576

Der am 21.05.2026 als vermisst gemeldete 34-Jährige konnte angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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