POL-PPRP: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 21.05.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 34-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 08:30 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße. Zuletzt wurde der Vermisste vor dem Krankenhaus gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 34-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, weswegen er sich ...

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