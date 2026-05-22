POL-PPRP: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6279576
Der am 21.05.2026 als vermisst gemeldete 34-Jährige konnte angetroffen werden.
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