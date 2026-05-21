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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung von Polizeikräften

Ludwigshafen (ots)

Am 13.07.2025 kontrollierten Polizeikräfte einen damals 43-jährigen Mann im Bereich des Friedensparks. Der Mann verhielt sich dabei fortwährend provokativ, so dass die Polizisten die Kontrolle mittels Bodycam filmten und ihm auch die Fesselung androhten.

Nach der Kontrolle beleidigte der Mann einen der eingesetzten Beamten. Das Amtsgericht Ludwigshafen verurteilte den damals 43-Jährigen nun wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in einer Höhe von 50 Tagessätzen à 30 Euro (1.500 Euro).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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