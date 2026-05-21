Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Seniorenheim 2. Nachtragsmeldung

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Meldung vom 11.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6272982

Der bei dem Zimmerbrand in einem Seniorenheim am 09.05.2026 schwer verletzte 71-jährige Bewohner verstarb noch am selben Tag im Krankenhaus.

Brandermittler der Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße begutachteten am 11.05.2026 den Brandort. Dabei konnte ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Bewohner selbst an der Entstehung des Feuers beteiligt war. Mutmaßlich entzündete er im Rollstuhl sitzend Windeln mit einem Feuerzeug. Herabfallendes, brennendes Material setzte anschließend seine Kleidung in Brand.

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