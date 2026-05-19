PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Speyer (ots)

Am 15.05.2026, gegen 17 Uhr, wurde ein Senior aus Speyer Opfer eines betrügerischen Telefonanrufs. Der Geschädigte gab an, von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert worden zu sein. Der Anrufer - ein Mann, der akzentfrei Deutsch sprach - stellte sich als Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt vor und teilte mit, dass vom Konto des Seniors mehrere Abbuchungen erfolgt seien. Auf Nachfrage verneinte der Geschädigte, diese veranlasst zu haben.

Im weiteren Verlauf brachte der vermeintliche Bankangestellte den Senior dazu, sein Online Banking zu öffnen und dort angebliche Stornierungen der Abbuchungen mittels TAN Nummern zu autorisieren. Der Geschädigte folgte den Anweisungen, wodurch mutmaßlich mehrere Überweisungen in bislang unbekannter Höhe ausgelöst wurden.

Nachdem das Telefonat beendet war, kontaktierte der Senior selbstständig die Commerzbank in Frankfurt. Dort wurde er über den Betrug aufgeklärt; sein Konto wurde umgehend für sämtliche Transaktionen gesperrt.

Am Folgetag erhielt der Geschädigte einen weiteren Anruf - offenbar von derselben Person. Das Gespräch wurde jedoch sofort beendet, nachdem der Senior die erfolgte Kontosperrung erwähnte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat Warnhinweise auch in russischer Sprache auf seiner Homepage: https://s.rlp.de/QW8vPrD zur Verfügung gestellt.

   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:24

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 09.05.2026 bis 17.05.2026 in ein Wohnhaus im Mandelring (nahe Buchenweg) in Wachenheim an der Weinstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:01

    POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand

    Ludwigshafen (ots) - Am 13. Juli 2025 wurden Polizeikräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus im Stadtteil Oppau gerufen. Eine damals 41-Jährige verhielt sich hierbei verbal aggressiv, weshalb sie der Wohnung verwiesen wurde. Da sich die alkoholisierte Frau im weiteren Verlauf weiterhin aggressiv verhielt, wurde sie in Gewahrsam genommen. Gegen die Ingewahrsamnahme leistete sie Widerstand, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren