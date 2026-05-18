Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Musikalischer Glanz im Speyerer Dom: Frühlingskonzert 2026 mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz

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Speyer (ots)

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend unter dem Motto "ein bunter Strauß voller Leichtigkeit" im Zeichen der Musik: Die Ökumenische Polizeiseelsorge Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz laden Sie für Mittwoch, den 27. Mai 2026, zu einem besonderen Konzerthighlight ein. Ab 19:00 Uhr wird das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz den Dom zu Speyer in eine beeindruckende Klangkulisse verwandeln. Unter der bewährten Leitung von Chefdirigent Florian Weber schlägt das Orchester eine Brücke zwischen zeitloser Klassik und modernen Klängen. In der einzigartigen Akustik des UNESCO-Weltkulturerbes verspricht das abwechslungsreiche Repertoire ganz sicher Gänsehautmomente und Emotionen.

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, diesen Frühlingsabend gemeinsam mit uns in Speyer zu verbringen. Der Eintritt ist frei; über Spenden würden wir uns natürlich freuen. Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich von der Spielfreude des Orchesters mitreißen!

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