POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am 13. Juli 2025 wurden Polizeikräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus im Stadtteil Oppau gerufen. Eine damals 41-Jährige verhielt sich hierbei verbal aggressiv, weshalb sie der Wohnung verwiesen wurde. Da sich die alkoholisierte Frau im weiteren Verlauf weiterhin aggressiv verhielt, wurde sie in Gewahrsam genommen. Gegen die Ingewahrsamnahme leistete sie Widerstand, ...

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