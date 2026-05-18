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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 09.05.2026 bis 17.05.2026 in ein Wohnhaus im Mandelring (nahe Buchenweg) in Wachenheim an der Weinstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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