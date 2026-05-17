Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Absturz eines Kleinflugzeuges - 3. Nachtrag

Limburgerhof (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmeldung vom 16.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6276107

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen wurden sichergestellt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich bei den Verstorbenen um einen 60-jährigen aus dem Landkreis Ebersberg (Bayern) und einen 66-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg (Bayern) handeln. Beide sind deutsche Staatsangehörige.

Sie waren mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen (Bayern) unterwegs.

Die Tatortaufnahme einschließlich der Dokumentation der Trümmerteile und sonstiger Spuren findet seit Sonntagmorgen durch die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gemeinsam mit Kräften der Kriminalpolizei weiter statt. Dabei werden die noch vor Ort befindlichen Trümmerteile des Flugzeuges nach und nach abtransportiert und sichergestellt. Bei den Ermittlungen wird auch eine Drohne eingesetzt. Die Maßnahmen können voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Zur Klärung des Sachverhaltes suchen wir nach wie vor Zeugen. Sollten Sie das Flugzeug vor bzw. nach dem Knall beobachtet oder gefilmt haben, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Weiterhin können sich unter o.g. Kontakt auch Geschädigte melden, die durch herabstürzende Trümmerteile Sachschäden erlitten haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen führen die Ermittlungen zur Absturzursache in enger Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung fort. Erfahrungsgemäß ist mit konkreten Ergebnissen der weiteren Ermittlungen erst nach mehreren Monaten zu rechnen.

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