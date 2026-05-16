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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Absturz eines Kleinflugzeuges - 1. Nachtrag

Limburgerhof (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmeldung vom 16.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6276044

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Limburghof haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen.

Anhand von Zeugenaussagen und den bisherigen Ermittlungen soll es beim Überflug über Limburgerhof bei einem Propellerflugzeug der Marke North American Aviation, Modell T-28 Trojan, zu einem Knall- bzw. Explosionsgeräusch gekommen sein. Anschließend stürzte das Flugzeug ab. Trümmerteile verteilten sich über den nord-westlichen Ortsrand von Limburgerhof und beschädigten dabei nach derzeitigem Stand mehrere Gebäude.

Die beiden männlichen Flugzeuginsassen kamen bei dem Absturz zu Tode. Deren Identität steht noch nicht zweifelsfrei fest. Das Flugzeug war heute Vormittag in Aachen gestartet. Die Flugroute und das Ziel des Fluges sind Gegenstand der Ermittlungen.

Von dem Flugzeugwrack geht keine Gefahr aus.

Im Bereich der Absturzstelle sind einzelne Straßen, in denen Trümmerteile liegen, noch abgesperrt.

Durch den Absturz bzw. herabstürzende Trümmerteile wurden keine Personen unmittelbar verletzt. Eine 66-Jährige stürzte auf Grund des Geschehens und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei ist vor Ort, um Zeugen für den Sachverhalt zu ermitteln. Sollten Sie das Flugzeug vor bzw. nach dem Knall beobachtet oder gefilmt haben, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Im Albert-Schweitzer-Haus (Albert-Schweitzer-Straße 7a in 67117 Limburgerhof) haben wir eine Anlaufstelle für Zeugen eingerichtet, um unmittelbar vor Ort Ihre Zeugenaussage entgegennehmen zu können. Alternativ können sich Zeugen auch unter KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei melden.

Sollten Sie durch die herabstürzende Trümmerteile Sachschäden erlitten haben, können Sie diese auch formlos per E-Mail an die Kriminalpolizei unter KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de melden.

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind auf dem Weg zur Absturzstelle.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 01522 8854052
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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