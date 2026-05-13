PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6273217

Der am 11.05.2026 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 15:44

    POL-PPRP: Betrug: Falscher Bankmitarbeiter

    Harthausen (ots) - Am Samstag (09.05.2026) erhielt ein Senior gegen 11 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Volksbank Harthausen. Dieser schilderte dem Mann, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden und aus diesem Grund die EC-Karte durch einen Mitarbeiter überprüft werden müsse. Ein angeblicher Bankangestellter erschien am Wohnort des Mannes und lenkte ihn von der Wohnungstür ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 15:18

    POL-PPRP: Wohnungseinbruch - zwei Tatverdächtige ermittelt

    Grünstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Mittwoch, den 06.05.2026, verschafften sich zwei zunächst unbekannte Personen gegen 14.30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Grünstadt. Anschließend brachen sie in eine dortige Wohnung ein und entwendeten Schmuck. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 15:25

    POL-PPRP: 14-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit dem 05.05.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-Jähriger vermisst. Er verließ am 05.05.26, gegen 12:00 Uhr, erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte dorthin aber nicht zurück. Zwischendurch hielt er sich kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf, sein weiterer Aufenthalt ist jedoch unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren