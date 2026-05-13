POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Seit dem 05.05.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-Jähriger vermisst. Er verließ am 05.05.26, gegen 12:00 Uhr, erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte dorthin aber nicht zurück. Zwischendurch hielt er sich kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf, sein weiterer Aufenthalt ist jedoch unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns ...

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