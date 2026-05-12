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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - zwei Tatverdächtige ermittelt

Grünstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch, den 06.05.2026, verschafften sich zwei zunächst unbekannte Personen gegen 14.30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Grünstadt. Anschließend brachen sie in eine dortige Wohnung ein und entwendeten Schmuck. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalinspektion Neustadt konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 30 Jahren identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer wurden am 08.05.2026 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Beschuldigten wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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