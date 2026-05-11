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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Seniorenheim

Neustadt / Weinstraße (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6271815 .

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Brand im Zimmer eines 71-jährigen Bewohners aus. Beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, erlitt der Mann schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verbrennungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die beiden ebenfalls verletzten Pflegekräfte im Alter von 35 und 37 Jahren wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

Auch zwei Polizeikräfte wurden nach den Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus untersucht, konnten jedoch ohne Befund entlassen werden.

Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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