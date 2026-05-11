Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Neustadt (ots)

Am Sonntag (10.05.2026) versuchte ein 42 jähriger Mann gegen 15:30 Uhr in der Straße Buschwiesenhof in eine Wohnung einzubrechen. Als die Bewohner den Einbruchsversuch bemerkten, verständigten sie umgehend die Polizei.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Mann in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.

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