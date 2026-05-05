Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 05.05.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 13:00 Uhr ihr Zuhause im Stadtteil Oggersheim. Zuletzt wurde die Vermisste im Bereich der Ernst-Kunz-Straße in Oggersheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 14-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Zur Suche nach der Vermissten ist aktuell auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Beschreibung der 14-Jährigen:

- 1.70m

- schlank

- schwarze Jogginghose

- schwarzer Hoodie

- schwarze Turnschuhe

- lange blonde Haare mit lila Spitzen

- trägt vermutlich die Kapuze des Hoodies

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/2gQS2

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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