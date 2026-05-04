Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (29.04.2026), 23:30 Uhr, und Donnerstag (30.04.2026), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Am Hüttengraben, brachen zwei dort abgestellte Transporter auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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