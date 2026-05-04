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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vollbrand eines Mehrparteienhauses - Brandursache nicht geklärt

Jockgrim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 24.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6261892

Nachdem es am 24.04.2026 zu einem Brand in einer Wohnung in Jockgrim kam, haben die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch einen Gutachter untersucht. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Dr. Herrmann
Tel.: 06341/22-0

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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