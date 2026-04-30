PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger

Speyer (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.04.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6265174

Die am 28.04.2026 als vermisst gemeldete 19-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 04:26

    POL-PPRP: Balkonbrand

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am 29.04.2026, gegen 23:52 Uhr, brach in der Hagellochstraße ein Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses aus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach der Untersuchung in einem Krankenhaus dieses wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:02

    POL-PPRP: Untersuchungen zum Absturz eines Ultraleichtflugzeugs dauern an

    Speyer (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 28.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6264565 Nachdem am 28.04.2026 ein Ultraleichtflugzeug in der Nähe des Flugplatzes Speyer abgestürzt war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal, ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 13:23

    POL-PPRP: Verletzte nach Brand

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (29.04.2026), kurz nach 2 Uhr nachts, brannte in der Bgm.-Grünzweig-Straße, Ecke Kanalstraße gelagerter Sperrmüll. Das Feuer beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge und griff auf die Erdgeschosswohnung des angrenzenden Mehrparteienhauses über. Die Bewohner konnten rechtzeitig gerettet und das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden. Das betroffene und die angrenzenden Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Die Erdgeschosswohnung blieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren