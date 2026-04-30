POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am 29.04.2026, gegen 23:52 Uhr, brach in der Hagellochstraße ein Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses aus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach der Untersuchung in einem Krankenhaus dieses wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 ...

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