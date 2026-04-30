POL-PPRP: Balkonbrand

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (29.04.2026), gegen 2 Uhr nachts, brach auf einer Grünfläche in der Richard-Dehmel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Es brannten mehrere Mülltonnen und Sperrmüll. Das Feuer beschädigte die Hausfassade und die Glasscheiben eines angrenzenden Mehrparteienhauses. Weiterhin wurden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden kurzzeitig evakuiert. Diese konnten jedoch zeitnah wieder ...

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