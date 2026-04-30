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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Balkonbrand

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 29.04.2026, gegen 23:52 Uhr, brach in der Hagellochstraße ein Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses aus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach der Untersuchung in einem Krankenhaus dieses wieder verlassen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312
oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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