Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Untersuchungen zum Absturz eines Ultraleichtflugzeugs dauern an

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 28.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6264565 Nachdem am 28.04.2026 ein Ultraleichtflugzeug in der Nähe des Flugplatzes Speyer abgestürzt war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal, die Kriminalpolizei Ludwigshafen sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich eine männliche Person allein an Bord des Flugzeugs und absolvierte Platzrunden am Flughafen Speyer. Während der dritten Platzrunde stürzte das Luftfahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ab.

Die Trümmerteile des Flugzeugs sowie der Leichnam des Piloten wurden sichergestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Karlsruhe handeln.

Die Staatsanwaltschat Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen führen die Ermittlungen zur Absturzursache in enger Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung fort.

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