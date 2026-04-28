Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabel - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag (24.04.2026), 13:30 Uhr und Dienstag (28.04.2026), 9:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Trafostation in der Heinigstraße (Nähe der Pasadenaallee) und entwendeten Kupferkabel sowie elektronische Bauteile. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Trafostation gemacht haben, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.

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