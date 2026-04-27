Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Garage - 1. Nachtrag

Ellerstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6262808 .

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 26.04.2026 auf einem Firmengelände in der Nauroth zu einem Garagenbrand kam, konnte das Feuer gegen 7 Uhr vollständig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich mehrere Fahrzeuge in der Garage, welche vollständig ausbrannten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern weiter an.

Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000EUR geschätzt.

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