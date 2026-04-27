PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Garage - 1. Nachtrag

Ellerstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6262808 .

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 26.04.2026 auf einem Firmengelände in der Nauroth zu einem Garagenbrand kam, konnte das Feuer gegen 7 Uhr vollständig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich mehrere Fahrzeuge in der Garage, welche vollständig ausbrannten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern weiter an.

Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 19:48

    POL-PPRP: Polizeieinsatz im Schillerpark Landau

    Landau in der Pfalz (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026 kam es gegen 15:30 Uhr im Schillerpark in Landau zu einem Polizeieinsatz. Ein 48-jähriger Mann fiel einigen Parkbesuchern auf, weil er ein Messer in der Hand hielt und einen verwirrten Eindruck hinterließ. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten im Schillerpark angetroffen werden. Der Mann wurde unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach aufgefordert, sich auf den ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:59

    POL-PPRP: Brand einer Garage

    Ellerstadt (ots) - Am 26.04.2026, gegen 05.40 Uhr, brach in einer Garage in der Nauroth in Ellerstadt ein Brand aus. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch einige Stunden an. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kriminalpolizei Ludwigshafen: 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren