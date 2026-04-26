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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz im Schillerpark Landau

Landau in der Pfalz (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026 kam es gegen 15:30 Uhr im Schillerpark in Landau zu einem Polizeieinsatz. Ein 48-jähriger Mann fiel einigen Parkbesuchern auf, weil er ein Messer in der Hand hielt und einen verwirrten Eindruck hinterließ. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten im Schillerpark angetroffen werden. Der Mann wurde unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Als die Person dies ignorierte und in einen Rucksack greifen wollte, wurde das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt. Der Mann konnte gefesselt werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Im Rucksack wurde später das Messer aufgefunden. Da sich der 48-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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