PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

POL-PPRP: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagwörtern "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet "Zweiräder im Blick".

Zweiräder gehören mittlerweile fest zum Straßenbild moderner Städte und auch ländlicher Regionen. In den dicht besiedelten Großstädten gewinnen Zweiräder zunehmend an Bedeutung.

Immer mehr Verkehrsteilnehmende müssen sich einen begrenzten Verkehrsraum teilen. Ob klassische Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Krafträder oder Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter bieten flexible Alternativen zum Personenkraftwagen. Doch die Zunahme dieser Fort-bewegungsmittel bringt neue Gefährdungen und Herausforderungen, insbesondere für die Verkehrssicherheit mit sich. Die besonderen Bedingungen in Städten, wie z. B. dichter Verkehr, unübersichtliche Kreuzungen oder unzureichend ausgebaute Radwege, sind es auch, die diese Gefährdung zusätzlich verstärken. Denn mit dem wachsenden Anteil an Zweirädern im Straßenverkehr steigt auch das Risiko schwerer und tödlicher Unfälle. Aufgrund ihrer geringeren physischen Schutzmöglichkeit sind Zweiradfahrende besonders gefährdet.

Unter dem Slogan "Zweiräder im Blick" sollen dieses Jahr am 28. April 2026 die mit den Zweirädern einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Zweiradfahrende zur Einhaltung der Regelungen für den Straßenverkehr zu sensibilisieren. Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Durch präventive und repressive polizeiliche Maßnahmen wollen wir in jeder Verkehrssituation ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit schaffen.

Die Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden daher landesweit am 28. April 2026 Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Zweiradfahrende durchführen. Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Expertinnen und Experten der zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Zweiradfahrenden, um die Botschaften mit präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den "WhatsApp"-Kanälen der Präsidien. (https://s.rlp.de/fo5ZZrD )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 12:17

    POL-PPRP: Brand in Wohnung

    Limburgerhof (ots) - Am Morgen des 24.04.2026 brach gegen 10:20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Limburgerhof ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf andere Wohnungen oder den im gleichen Haus befindlichen Supermarkt übergriff. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:28

    POL-PPRP: Vollbrand eines Mehrparteienhauses

    Jockgrim (ots) - Am Donnerstag (23.04.2026), gegen 15:20 Uhr, brach in der Landauer Straße in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Es wurden fünf Bewohner mit Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 08:24

    POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma - 2. Nachtragsmeldung

    Lustadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Meldung vom 20.04.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6259122 und 21.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6259440 Nachdem es am Montag (20.04.2026), gegen 14:30 Uhr, zu einem Brand in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren