POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-Jähriger

Germersheim (ots) - Seit Sonntag, 12.04.2026, wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Sie verließ gegen 12:30 Uhr eine Jugendeinrichtung in Germersheim, wo sie auch zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste hat Bezüge nach Mannheim und Karlsruhe. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. ...

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