Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug in russischer Sprache: Seniorin übergibt mehrere tausend Euro an unbekannten Abholer

Germersheim (ots)

Am Abend des 1. April 2026 wurde eine russischsprachige Seniorin aus Germersheim Opfer eines Schockanrufs. Gegen 20 Uhr erhielt die Frau einen Anruf einer russisch sprechenden, bislang unbekannten Täterin. Diese gab vor, in einen Verkehrsunfall mit dem Ehemann der Geschädigten verwickelt zu sein. Bei dem angeblichen Unfall sei zudem eine schwangere Frau schwer verletzt worden und liege im Sterben. Unter dem Eindruck dieser dramatisch geschilderten Notlage forderte die Anruferin eine hohe Geldsumme. Die Geschädigte wurde während des gesamten Gesprächs in russischer Sprache unter Druck gesetzt. In der Folge übergab sie im Rahmen zweier Abholungen an ihrer Haustür Bargeld im fünfstelligen Bereich an einen unbekannten männlichen Abholer.

Wer hat am 01.04.2026 im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell