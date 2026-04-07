POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 05.04.2026 auf Montag, den 06.04.2026 kam es in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug der Marke BMW. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Haben Sie die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen? ...

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